Собянин объявил о завершении строительства нового комплекса инфекционной больницы №1

Новый инфекционный комплекс полностью готов и через два–три месяца начнет принимать пациентов. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Сергей Собянин 13 сентября осмотрел новый лечебно-диагностический комплекс инфекционной клинической больницы (ИКБ) №1. Медицинский центр на Волоколамском шоссе строился с февраля 2020 года на месте снесённых устаревших корпусов больницы. По словам мэра, сегодня комплекс полностью готов и через два–три месяца начнет принимать пациентов.

«Поздравляю с окончанием строительства крупнейшей инфекционной больницы – целый центр, в котором есть все: от перинатального отделения до кафедры ведущих медицинских вузов и научных центров, - рассказал Сергей Собянин. - Здесь будет оказываться помощь как детям, так и взрослым. Строительная часть закончена, идут пуско-наладочные работы. Я надеюсь, что через два–три месяца больница уже примет своих пациентов».

Мэр столицы отметил, что комплекс стал крупнейшим и самым современным инфекционным центром не только в Москве, но и в России. В клинике оборудовано 546 мельцеровских боксов. При необходимости ее мощности можно увеличить в два раза - до 1 тысячи 28 коек. На месте старых снесенных корпусов строители возвели три новых общей площадью 133 тысячи квадратных метров. В медицинском центре будут работать более 1,3 тысячи сотрудников, в том числе 390 врачей.

Центральный корпус комплекса будет лечить пациентов с хроническими вирусными гепатитами. Здесь разместится дневной стационар для оказания помощи больным с хроническими гепатитами B, C и D. Центр также будет продолжать обеспечивать лекарствами жителей Москвы, страдающих хроническим вирусным гепатитом С.

На базе центрального корпуса начнут работу профильные кафедры медицинских вузов: МГМСУ им. Евдокимова, РНИМУ им. Пирогова, РУДН и других. Для этого в здании оборудовали лекционные залы, в которых будут проводиться занятия для студентов, и клинические отделы профильных научных центров. В этом же корпусе разместилась клиническая лаборатория, в которой можно проводить до 15 тысяч исследований в день.

Для комплекса закупили самое современное медицинское оборудование: аппараты КТ, МРТ, УЗИ экспертного класса, стационарный и передвижные рентгенаппараты, позволяющие проводить точную диагностику и лечение практически любых инфекционных заболеваний.

Для экстренных хирургических операций в центре будут оборудованы четыре операционных (для малоинвазивных вмешательств, а также для пациентов с общей хирургической патологией в сочетании с различными типами инфекций). Таким образом при экстренных случаях больных с инфекцией не нужно будет перевозить в обычные городские стационары, подвергая риску их персонал и пациентов. В клинике также появится инфекционная акушерско-гинекологическая служба с отделением неонатологии. Здесь будут проходить лечение беременные женщины и новорожденные дети.