Помощь малому и среднему бизнесу в подборе персонала окажет МБМ

Фото предоставлено ГБУ «Малый бизнес Москвы»

Для столичного бизнеса действует новая мера поддержки по поиску персонала. Компании могут воспользоваться бесплатным доступом к крупнейшей российской платформе интернет-рекрутинга hh.ru. Эту услугу предоставляет ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ).

С 21 августа столичным предпринимателям доступно размещение на 30 дней двух вакансий на платформе hh.ru для поиска сотрудников любой специальности в Москве или Московской области. Кроме того, также возможно открыть контакты подходящих 80 соискателей в рамках доступа к базе резюме. Все это абсолютно бесплатно для всех предприятий, внесенных в Единый реестр субъектов МСП. Достаточно оформить заявку по ссылке. Опция доступна до 30 сентября 2023 года.

«В секторе малого бизнеса столицы трудится каждый третий житель города, - сказал руководитель ГБУ «Малый бизнес Москвы» Станислав Иванов. - Поэтому услуга поиска кадров стала ответом на запрос предпринимателей».

По его словам, также представителей делового сообщества интересует обучение по теме эффективного управления персоналом. Это подтверждается опросом клиентов МБМ.

«Более четверти респондентов заинтересованы получить знания в этой сфере», - уточнил Иванов.

Напомним, МБМ уже сотрудничает с платформой hh.ru в программе Минэкономразвития России, направленной на помощь социальному бизнесу. До конца 2023 года для предприятий со статусом социальных доступны две бесплатные вакансии тарифа «Стандарт» на срок до 30 дней.

Поддержка бизнеса реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Желающие открыть и развивать свое дело в столице находят поддержку в ГБУ «Малый бизнес Москвы». В центрах услуг для бизнеса им доступны бесплатные консультации об имущественных, образовательных и финансовых мерах господдержки. Тем, кто хочет прокачать свои предпринимательские знания, предлагают такие программы обучения, как «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», «Бизнес-песочница», «Бизнес Апгрейд». Плюс к этому они могут стать участниками акселерационных программ, тематических встреч и мероприятий для открытого общения и обмена опытом.

Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве, а также более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно по телефону: +7 (495) 225-14-14.

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