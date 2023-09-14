Сергунина: Для московских предпринимателей разработан видеокурс по выходу на зарубежные рынки

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина объявила о запуске нового видеокурса для предпринимателей по теме «Внешнеэкономическая деятельность и выход на зарубежные рынки». Его создали специалисты Московского экспортного центра (МЭЦ). Темы занятий охватывают все важные вопросы - от разработки экспортной стратегии и изучения целевой аудитории до адаптации продукта, тестовых продаж и профильной господдержки. Эти знания пригодятся любой компании, нацеленной на масштабирование бизнеса за счет сотрудничества с дружественными странами.

«Курс состоит из 15 модулей, включающих лекции, презентации, ссылки на полезные сайты, инструменты и литературу. Слушателей познакомят с особенностями работы на рынках Индии, стран Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и других регионов. Специалисты сопроводят теорию примерами из практики», — рассказала Наталья Сергунина.

Подготовкой материала занимались эксперты с солидным опытом работы в профильных институтах развития поддержки торговли и промышленности, юристы-практики и специалисты по акселерационным программам.

Доступ к видеокурсу можно получить по предварительной регистрации на сайте МЭЦ. Просматривать их можно в удобном порядке. Всего для слушателей записано более 14 академических часов. Во время обучения они освоят прикладные навыки и знания об эффективном ведении внешнеэкономической деятельности.

Курс создан в рамках образовательного проекта МЭЦ «Московская школа экспортера» (МШЭ). С 2018 года участникам вебинаров, тренингов, лекций, конференций, панельных сессий и мастер-классов МШЭ стали более 27 тысяч представителей бизнеса.