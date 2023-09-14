Овчинский: Московский производитель лазерных станков увеличил производственные площади

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил о значительно возросшей потребности отечественной промышленности в сложных системах и решениях для лазерной обработки российского производства. Московское предприятие, выпускающее промышленные лазерные станки, разместило в технопарке «Элма» еще одну рабочую площадку примерно на 3,5 тысячи квадратных метров.

«Группа компаний «Лазеры и аппаратура» увеличила производственные площади в Зеленограде на 30 процентов для расширения цехов узловой сборки, - отметил глава ведомства. - Дополнительные площадки позволят предприятию существенно увеличить рост выпуска станков».

Теперь все производственные площадки предприятия занимают около пяти тысяч квадратных метров. Как пояснила исполнительный директор предприятия Анна Цыганцова, расширение цехов потребовалось из-за высокого спроса и потребностей заказчиков на выпускаемые компанией станки для лазерной обработки, особенно прецизионной и пятикоординатной.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

«Сегодня организация работ позволяет производить одновременно более 70 лазерных машин, а в год – более 200», – уточнила представитель компании.

Уже четверть века предприятие разрабатывает и выпускает промышленные лазерные станки для пятикоординатной обработки, микрообработки, резки, сварки, наплавки, 3D-выращивания из металлических порошков. Предприятия России, Беларуси, других стран ближнего и дальнего зарубежья используют более 800 лазерных машин московского производства. Компания демонстрирует самый высокий показатель в России по локализации своих промышленных площадок среди производителей лазерного оборудования. Эта цифра составляет около 80 процентов.

Напомним, в столице сегодня находится более четырех тысяч индустриальных предприятий. На них работают свыше 720 тысяч человек. Среди крупнейших перспективных проектов – кластеры электромобилестроения, фотоники и электроники, фармацевтический кластер, а также федеральный центр беспилотных авиационных систем.