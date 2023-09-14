В Москве подростки подрались с жителями Лосиноостровского из-за замечания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Лосиноостровском районе Москвы группа подростков подралась со взрослыми мужчинами из-за замечания. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку, сообщили KP.RU в ГУ МВД России по столице.

Во вторник, 12 сентября, подростки подрались с жителями Лосиноостровского. Предварительно установлено, что конфликт начался после того, как мужчины сделали замечание ребятам о том, что те шумели. В результате началась недетская постановка.

В сети нашлись защитники и одной и второй стороны конфликта. Некоторые отмечают, что «наглые дети» безнаказанно нарушают тишину и порядок, не уважая окружающих. Другие же встали на сторону подростков, аргументировав тем, что взрослые мужчины не должны обижать более слабых детей.

Полиция проводит доследственную проверку. Все участники конфликта уже установлены, отметили в МВД.

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