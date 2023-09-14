Ефимов: Экономия малого и среднего бизнеса на аренде недвижимости в Москве составит свыше 633 миллионов рублей

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов назвал сумму, сэкономленную малым и средним бизнесом в столице на аренде городской недвижимости. Напомним, занятые социально значимой работой предприниматели вправе арендовать полученные без торгов нежилые помещения по льготной ставке. Она составляет 4,2 тысячи рублей за квадратный метр в год.

«С начала 2023 года межведомственная комиссия предоставила такую меру поддержки 297 арендаторам, - отметил заммэра. - Благодаря чему они смогут ежегодно экономить свыше 633 миллионов рублей».

Льготная аренда полагается МСП, работающим в области здравоохранения, ветеринарии, образования, торговли продовольственными товарами, социального питания, бытового обслуживания, культуры, спорта, производства. Сюда входят и предприятия, на которых трудятся инвалиды. Компании должны каждый год подтверждать свое право на сниженную ставку.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что оформившие такую льготу в 2023 году пользуются различной недвижимостью общей площадью 60,8 тысячи квадратных метров.

«Городские помещения могут быть использованы под кафе и пекарни, небольшие частные клиники и детские сады, а также парикмахерские и торговые точки», - пояснил Гаман.

При этом, как подчеркнул столичный министр, малый бизнес обязан выполнить главное условие - его деятельность должна носить социально направленный характер. Для получения льготной ставки предприниматель может обратиться с заявлением в Межведомственную комиссию по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства. Прием документов возможен в бумажном виде по почте, а также онлайн через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru.