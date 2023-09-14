Метеоролог Шувалов: предпосылок для выпадения снега осенью в Москве нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предпосылок для выпадения снегав Москве в ближайшее время нет, рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов NEWS.ru. Зимние осадки ждать осенью не стоит, считает синоптик.

Сейчас в Московском регионе установилась теплая, солнечная и сухая погода. Предпосылок к тому, что в ближайшее время выпадет снег — нет, рассказал Александр Шувалов. Синоптик рассказал, что в принципе снег осенью в Москве пойти может. Однако, в этому году ситуация с погодой говорит о том, что это маловероятно.

Для того, чтобы полетели белые хлопья, должно организоваться «вторжение» холода, подытожил Шувалов.

Ранее KP.RU писал, что в ближайшие выходные в Московском регионе ожидают первые заморозки. Днем температура останется высокой (до +20 градусов), в то время как в ночь на воскресенье возможно похолодание до -2 градусов.