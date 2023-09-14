Герпетолог Черлин: после укуса филиппинской куфии москвича ждут страшные последствия Фото: Константин КОЛПАКОВ

Герпетолог Владимир Черлин рассказал, какие последствия грозят здоровью человека после укуса филиппинской куфии. Ранее житель Москвы был госпитализирован после укуса ядовитой змеи.

Эксперт отмечает, что такие рептилии очень опасны, при этом они редко нападают на жертву. 99 % подобных случаев — это ошибка в обращении с ней.

В природе рептилия встречается в тропиках, а в наших холодных краях она не выживет. Так что, высока вероятность, что пострадавшего укусил домашний питомец. Часто их заводят в террариум, подобные змея очень яркие и красивые.

К сожалению, яд этой змеи очень опасен, он влияет на нервную систему, могут развиваться мощнейшие некрозы, вплоть до ампутации конечностей. Спасением после укуса может стать сыворотка, но в России такие змеи встречаются редко, поэтому и противоядие вряд ли найдут быстро.

- Вряд ли сыворотка широко распространена у нас. В больницах держат противоядия от тех змей, которые обитают на территории страны, - объяснил Черлин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Врачи применяют общие средства лечения, снимающие симптомы отравления, но вот раздобыть противоядие будет сложно. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, если он выживет, то все равно яд куфии приведет к страшным последствиям.

После укуса всех ядовитых змей на теле остаются две красные точки, расположенные рядом. Мгновенно в месте укуса возникает острая боль, но кровь из раны не идет.

- Постепенно боль усиливается, появляется отек, синюшность, красные полосы под кожей,- сказала «Газете.Ru» врач-хирург Нина Зубова о последствиях укуса змеи.