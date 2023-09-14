На юго-востоке Москвы «Фольксваген» сбил 11-летнего мальчика на электросамокате Фото: прокуратура Москвы

Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП, в результате которого пострадал малолетний. Как рассказали в пресс-службе ведомства, мальчик ехал на электросамокате, когда его сбил автомобилист.

Инцидент произошел вечером 14 сентября, в четверг. По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля «Фольксваген» ехал по дворовому проезду улицы Привольная. При выезде со двора на улицу Авиаконструктора Миля он и наехал на юного электросамокатчика.

11-летний мальчик получил травмы. Его госпитализировали.

Ранее KP.RU писал, что в столице курьер на электровелосипеде сбил 6-летнего мальчика. По словам матери ребенка, после столкновения курьер остановился, поправил свой рюкзак и уехал с места происшествия. Мальчику понадобилась медицинская помощь, его госпитализировали.