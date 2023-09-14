Что произошло в Москве за день 14 сентября: главные новости

В Москве женщина подожгла себя во время ссоры с мужем, погибла соседка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 14 сентября пожарные потушили возгорание в квартире по адресу: Северный бульвар, 17. Огонь бушевал в жилых помещениях на втором этаже. В соседней со сгоревшей квартире нашли тело пожилой москвички, скончавшейся из-за отравления продуктами горения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Основная версия случившегося — поджог. Жительница квартиры, в которой начался пожар, ссорилась с мужем. В это время она облила себя горючей смесью и подожгла. Она и ее возлюбленный с ожогами находятся в больницу. Их допросят после того, как разрешат врачи. Также следователи допускают, что ее мог поджечь муж.

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