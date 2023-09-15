Группа компаний из Москвы показала новое оборудование для бесконтактной оплаты

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Группа «Терминальные Технологии» из Москвы показала новейшую отечественную разработку в сфере бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте. Специалисты разработали собственную версию бортовых компьютеров и сетевых коммутаторов, гораздо более практичных и доступных, нежели те, что установлены в транспорте сегодня.

«Новый бортовой компьютер предназначен для применения в качестве органа управления сетью валидаторов в автобусах, электробусах, трамваях и других видах транспорта. Кроме того, компьютер способен выполнять вычислительные задачи, обрабатывать и выводить статистические данные, управлять различным дополнительным оборудованием», - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Ещё одна новая разработка – сетевой коммутатор на восемь портов, осуществляющий связь между устройствами по технологии PoE (Pover over Ethernet). Он позволит избавиться от назойливых проводов, и обеспечивает индивидуальную защиту каждого устройства, подключённого к нему. В настоящее время получены заявки на поставку более двух тысяч таких устройств в страны СНГ.

«Представленные нами решения позволяют заменить дорогие крупногабаритные зарубежные валидаторы и таким образом существенно сократить издержки при оснащении подвижного состава общественного транспорта», - уточнил гендиректор «Терминальных Технологий» Игорь Сухоставский.

В настоящее время группа компаний произвела уже более 40 тыс. терминалов, принимающих и банковские карты, и мобильную оплату, которые работают в киосках, вендингах и автономных сервисах по всей России и Европе. В 2022 году власти Москвы признали «Терминальные Технологии» «Экспортером года в сфере высоких технологий».