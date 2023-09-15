Максим Ликсутов: Три новых московских вокзала появилось с запуском D4

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

Запуск нового диаметра D4 позволил москвичам и гостям города добираться до нужных адресов значительно быстрее. Стало комфортнее и благодаря новым московским городским вокзалам – Поклонная, Кутузовская, Тестовская. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

- 9 сентября запустили D4 «Калужско-Нижегородский» — это диаметр с наибольшим количеством московских городских вокзалов — их 24. Три из них — Поклонная, Кутузовская, Тестовская расположены на новой соединительной ветви, которая была построена специально для этого диаметра, - рассказал Максим Ликсутов.

Как он отметил, вокзалы находятся в востребованных районах, где много точек притяжения горожан.

Три новых станции открылись на новой соединительной ветви между Калужским и Нижегородским направлениями. С каждой из них можно сделать пересадку на метро, а с некоторых – еще и на МЦК.

Поклонная

Находится в Дорогомиловском районе. Здесь проживает более 78 тысяч человек. Теперь они могут воспользоваться новым московским городским вокзалом, где есть две удобные платформы с навесами, надземный пешеходный переход, пассажирский вестибюль с лифтами и эскалаторами.

С вокзала можно пересесть на метро и наземный транспорт. Сама станция Поклонная была перенесена ближе к метро «Парк Победы» Арбатско-Покровской и Солнцевской линии метро.

Кутузовская

Находится в Дорогомиловском районе. Здесь впервые появилась прямая пересадка на МЦК для пассажиров Калужского направления. Ее сделали в крытом контуре – выходить на улицу не нужно, переход занимает три-четыре минуты.

Для удобства пассажиров была организована и пересадка на Филевскую линию метро.

На самой станции есть две удобных платформы с навесам, лифты и эскалаторы, понятная навигация, информационные табло. Пассажиры смогут воспользоваться безопасным надземным переходом.

Тестовская

Эта станция стала самой высокой станцией D4 - ее построили на высоте 15 метров. Это позволило соединить здесь практически все виды транспорта: диаметры D1, D4, МЦК и метро.

На Тестовской есть две платформы, пассажирский вестибюль с лифтами и эскалатором. Здесь построен навес, который защитит пассажиров от осадков и солнечных лучей, но и позволит сохранить больше естественного освещения.

Поезда до новых станций ходят со средним интервалом в часы пик - каждые 5,5 минут со всеми остановками, а дневных перерывов нет. Как и в другом московском транспорте, оплатить поездки на D4 можно по «Тройке» или карте москвича.

- Мы продолжим и дальше развивать городской транспорт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, — добавил Ликсутов.