Собянин: С начала года инвесторы построили в Москве 54 социальных объекта

Мэр Москвы Сергей Собянин с воспитанниками Академии спорта "Динамо", открывшейся 12 сентября. Фото: Telegram-канал Сергей Собянина.

Инвесторы с начала года построили в столице 54 объекта социальной инфраструктуры. Строительство велось опережающими темпами: здания, которые планировали закончить до конца года, сдали в эксплуатацию всего за восемь месяцев. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном Telegram-канале.

«С начала года инвесторы построили 54 здания социальной инфраструктуры. В городе появились 30 детских садов, 14 школ, два объекта здравоохранения и восемь спортивных сооружений», – рассказал глава города.

Пять зданий были сданы в эксплуатацию в августе: это образовательный комплекс в поселении Сосенское, спортивный комплекс с гостиницей и подземной автостоянкой в районе Хорошево-Мневники, ледовый дворец «Кристалл» в олимпийском комплексе «Лужники», академия спорта «Динамо» в Петровском парке и ледовый каток «Сталкер» в районе Куркино. Сергей Собянин отметил, что в этом году инвесторы построили в Москве больше социальных объектов, чем в прошлом.

«То, что планировали достроить и ввести в эксплуатацию за этот год, сделали всего за восемь месяцев. При этом построили на четыре садика и две школы больше, чем за весь прошлый год», – написал мэр столицы.

Ранее Сергей Собянин сообщил о завершении строительства нового комплекса инфекционной больницы №1. Медицинский центр на Волоколамском шоссе строился с февраля 2020 года на месте снесённых устаревших корпусов больницы. По словам мэра, сегодня комплекс полностью готов и через два–три месяца начнет принимать пациентов. Комплекс стал крупнейшим и самым современным инфекционным центром не только в Москве, но и в России. В клинике оборудовано 546 мельцеровских боксов. При необходимости ее мощности можно увеличить в два раза - до 1 тысячи 28 коек. На месте старых снесенных корпусов строители возвели три новых общей площадью 133 тысячи квадратных метров. В медицинском центре будут работать более 1,3 тысячи сотрудников, в том числе 390 врачей.

Центральный корпус комплекса будет лечить пациентов с хроническими вирусными гепатитами. Здесь разместится дневной стационар для оказания помощи больным с хроническими гепатитами B, C и D. Центр также будет продолжать обеспечивать лекарствами жителей Москвы, страдающих хроническим вирусным гепатитом С.

На базе центрального корпуса начнут работу профильные кафедры медицинских вузов: МГМСУ им. Евдокимова, РНИМУ им. Пирогова, РУДН и других. Для этого в здании оборудовали лекционные залы, в которых будут проводиться занятия для студентов, и клинические отделы профильных научных центров. В этом же корпусе разместилась клиническая лаборатория, в которой можно проводить до 15 тысяч исследований в день.