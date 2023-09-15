В Москве мужчина пырнул незнакомца в живот и сбежал Фото: Игорь КОПЫТОВ

Ночью на Нижней Радищевской улице в Москве между двумя мужчинами произошел незначительный конфликт. Один из оппонентов выхватил нож и пырнул второго, после чего сбежал. Раненому мужчине помог проезжавший мимо на самокате, рассказали в ГУ МВД России по столице.

Прохожий вызвал полицию. 35-летнего жителя Подмосковья госпитализировали с колото-резаной раной

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемого, 35-летнего мужчину, задержали. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее KP.RU писал, что в Лосиноостровском районе Москвы группа подростков подралась со взрослыми мужчинами из-за замечания. Драка началась после того, как к отдыхающим несовершеннолетним подошли несколько человек и отчитали за шум. Полиция проводит проверку по данному факту. Все участники конфликта установлены.