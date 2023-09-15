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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 9:28

На станции метро «Ховрино» в Москве электросамокатчик ногой разбил турникет

Мужчина признался, что поступил так из-за плохого настроения, так как в этот день поссорился с другом
Мила ГЕНЬ
На станции метро «Ховрино» в Москве электросамокатчик ногой разбил турникет

На станции метро «Ховрино» в Москве электросамокатчик ногой разбил турникет

Фото: прокуратура Москвы

В Москве задержали 39-летнего пассажира метро. Мужчина ударил ногой по стеклянной створке турникета в южном вестибюле станции «Ховрино», из-за чего та разбилась. Как рассказали в прокуратуре столицы, ведется расследование по статье о вандализме.

Мужчина действовал из хулиганских побуждений, считают правоохранители. Он умышленно ударил правой ногой по правой стеклянной створке турникета, работающей на выход, разбив ее. Действия фигуранта квалифицировали по статье о вандализме.

Вину злоумышленник признал. Он пояснил, что в этот день у него было плохое настроение, так как он поссорился с другом. Мужчина ранее был судим за применение насилия в отношении представителя власти. Его привлечение к уголовной ответственности, а также возмещение причиненного преступлением ущерба находится на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.

Ранее KP.RU писал, что в Москве задержали 41-летнего рецидивиста, подозреваемого в поджоге бара на Зеленодольской улице.