На станции метро «Ховрино» в Москве электросамокатчик ногой разбил турникет Фото: прокуратура Москвы

В Москве задержали 39-летнего пассажира метро. Мужчина ударил ногой по стеклянной створке турникета в южном вестибюле станции «Ховрино», из-за чего та разбилась. Как рассказали в прокуратуре столицы, ведется расследование по статье о вандализме.

Мужчина действовал из хулиганских побуждений, считают правоохранители. Он умышленно ударил правой ногой по правой стеклянной створке турникета, работающей на выход, разбив ее. Действия фигуранта квалифицировали по статье о вандализме.

Вину злоумышленник признал. Он пояснил, что в этот день у него было плохое настроение, так как он поссорился с другом. Мужчина ранее был судим за применение насилия в отношении представителя власти. Его привлечение к уголовной ответственности, а также возмещение причиненного преступлением ущерба находится на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.

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