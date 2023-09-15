Собянин: Завершена установка моста между островом Балчуг и Парком Горького

Между островом Балчуг и Парком Горького установили новый мост. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В центре Москвы установили новый мост между островом Балчуг и Парком Горького. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Москва-река стала богаче еще на один пешеходный мост. Строители провели уникальную операцию по монтажу пролетного строения длиной 54 метров между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. На протяжении нескольких часов конструкция весом 235 тонн была с ювелирной точностью развернута поперек Водоотводного канала. Далее ее бережно установили на заранее подготовленные опоры», – рассказал столичный градоначальник.

Мост изготовили и собрали в районе города Лыткарино Московской области. Для того, чтобы перевезти его в Москву, потребовались две баржи. За восемь часов они доставили конструкцию к острову Балчуг. В целом доставка и монтаж гигантской конструкции заняли всего двое суток. По словам Сергея Собянина, при этом не было доставлено никаких неудобств жителям города. Городским властям не пришлось перекрывать улицы и огораживать стройплощадки.

«Постараемся в максимально короткие сроки выполнить отделку и открыть новый мост, который станет частью популярного прогулочного маршрута между Парком Горького и ГЭС», – отметил глава города.

Ранее мэр Москвы рассказал, что за последние годы столичные власти привели в порядок 65 километров набережных.

«Центральные гранитные набережные – визитная карточка Москвы. Один из самых узнаваемых видов столицы. Но если посмотреть на старые фотографии, мы вряд ли увидим на этих набережных много людей. Эта «безлюдность» имела свои причины. Чтобы попасть на набережную, требовалось перейти широкую дорогу с интенсивным движением машин. И дальше человек оказывался внутри красивого, но малокомфортного пространства», - сообщил Сергей Собянин.

Сегодня все изменилась: на московских набережных создали красивые и уютные пространства, по которым с удовольствием прогуливаются москвичи и гости столицы. Любимыми маршрутами горожан для пеших прогулок стали Краснопресненская, Котельническая, Овчинниковская, Озерковская, Смоленская, Ростовская, Саввинская, Новодевичья набережные, а также набережная Тараса Шевченко.

Общая протяженность береговой линии Москвы-реки в пределах МКАД составляет порядка 170 километров. Все это огромное богатство, по мнению мэра, должно служить всем жителям города. Модернизация столичных берегов началась с Крымской набережной. В 2013 году она превратилась в пешеходную зону.

Затем городские власти реконструировали Пушкинскую и Якиманскую набережные, ставшие одними из самых популярных маршрутов для прогулок. Итого за последние годы городские власти благоустроили более шести десятков километров берегов Москвы-реки. По словам Сергея Собянина, в ближайшие пять лет предстоит сделать еще больше.