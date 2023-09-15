Собянин: Приводим в порядок территории у 10 станций БКЛ

На набережной Нагатинского затона вдоль Коломенской улицы оборудовали зону для воркаута. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

В Москве продолжается благоустройство территорий вокруг десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. По словам Сергея Собянина, работы постараются провести в сжатые сроки и с наименьшим неудобством для жителей.

«Приводим в порядок территории у 10 станций БКЛ. Открытие новой линии – это всегда увеличение нагрузки на ближайшую инфраструктуру. Людей становится больше, приходится перестраивать пешеходные и транспортные маршруты. Стараемся организовать это в сжатые сроки и с максимальным комфортом для жителей», – написал Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

Столичный градоначальник сообщил, что территории вокруг станций «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон» уже благоустроили.

«Там в первую очередь сделали удобные пешеходные маршруты от жилых домов. А на набережной Нагатинского затона вдоль улицы Коломенская – прогулочный экомаршрут у воды с шезлонгами, скамейками, детской площадкой и зоной для воркаута. На улице Коломенская проложили велодорожку», – рассказал мэр города.

Благоустройство продолжается вокруг станций «Аминьевская», «Марьина Роща», «Зюзино», «Новаторская», «Воронцовская», «Проспект Вернадского» и «Текстильщики».

«Обновили тротуары, проезжую часть, освещение. Там, где ходит городской транспорт, установили новые остановки и информационные пилоны. Скоро разобьем цветники и газон, высадим деревья и кустарники», – написал Сергей Собянин.

Возле станции Большой кольцевой линии «Сокольники» в районе улицы Гастелло скоро будет готов спортивный кластер. В нем разместятся скейт-парк и памп-трек.

«Полностью благоустроить территорию вокруг спортивного кластера на ултце Матросская Тишина и улице 5-я Сокольническая планируем в следующем году», – добавил глава города.

Сергей Собянин напомнил, что сейчас также благоустраиваются территории возле одиннадцати станций МЦД, девяти станций метро и четырех городских вокзалов.

Ранее в Москве открылся четвертый диаметр наземного метро Москвы. Движение по нему 9 сентября запустили Сергей Собянин и президент России Владимир Путин. Уникальный 86-километровый маршрут связал между собой более 20 районов Москвы и несколько городов Подмосковья. Это самый длинный диаметр московской транспортной системы: его протяженность - 86 километров. На маршруте разместились 36 остановок. МЦД-4 объединил семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Для пассажиров теперь доступны 38 вариантов пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.

Благодаря новому МЦД-4 пассажиры будут экономить не только время в пути, но и деньги. Стоимости поездок на некоторых маршрутах с учетом бесплатной пересадки на метро снизится в три раза - с 200 рублей до 65 рублей.