Ефимов: Москвичи купили по льготной цене 358 участков под частные дома

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о покупке жителями столицы городской земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Напомним, с весны 2020 года у частников есть право приобрести для размещения своих домов подобные участки со скидкой 60 процентов от кадастровой стоимости.

«С 2020 года граждане приобрели у города таким образом 358 участков и сэкономили свыше миллиарда рублей», – отметил заммэра.

По его словам, общая площадь оформленной при этих сделках земли составила 39,2 гектара. До изменения правил покупки городских участков в собственность жители оплачивали сумму, равную кадастровой стоимости. В 2019 году ими было выкуплено всего 19 объектов. Но после того, как столичные власти утвердили льготную цену в 40 процентов от кадастровой стоимости участка, интерес москвичей к таким сделкам заметно вырос. Если построенная на городской земле недвижимость оформлена в собственность, то частные лица могут выкупить этот участок, предназначенный исключительно под ИЖС.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что оформленная с 2020 года на жителей таким образом земля расположена в десяти округах столицы. Чаще всего участки выкупались в Троицком округе – 146 объектов. Их общая площадь - 18,6 гектара.

«В Юго-Западном округе находится 57 участков общей площадью 4,9 гектара, - добавил Гаман. - В Новомосковском округе – 55, площадь земель составляет 6,1 гектара».

Желающие получить в аренду землю у города под ИЖС могут принять участие в городских торгах. Информация о них, лотовая документация, подробные характеристики, а также данные о процедуре аукционов - на Инвестиционном портале города Москвы.