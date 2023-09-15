В Москве мужчина избил таксиста и угнал его автомобиль Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве таксист едва не лишился своего автомобиля. Пассажир несколько раз ударил водителя по голове, а когда тот вышел — сел за руль и уехал в неизвестном направлении. Машину и злоумышленники нашли, теперь ему грозит уголовное наказание, рассказали в ГУ МВД России по столице.

«Хендай Солярис» мужчина угнал на Байкальской улице. Его оперативно задержали недалеко от места совершения преступления. Материальный ущерб составил более 1 млн рублей. Машину изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее KP.RU писал, что в столице пьяный работник автосервиса без водительских прав взял покататься «Мерседес» клиента, сильно превысил скорость и устроил ДТП. Пострадали пять человек.