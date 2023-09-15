Пенсионерка из Москвы отдала более 3,4 млн рублей лжесоцработнице Фото: Shutterstock

Лжесоцработница выманила у пенсионерки все сбережения под предлогом обмена купюр. Пожилая женщина потеряла 2 млн рублей и 15 тыс. долларов, рассказали в прокуратуре столицы.

85-летней женщине поступил звонок от незнакомки, которая представилась социальным работником. В течение часа она рассказывала пенсионерке о различных якобы положенных льготах, компенсациях и продуктовых наборах. Затем женщину убедили, что необходимо обменять денежные средства и предложила это сделать у нее дома.

Пенсионерка по указанию аферистки достала из комода все свои сбережения и впустила в квартиру соучастницу звонившей. Она передала все деньги прибывшей женщине и начала под диктовку писать заявление. В этот момент соучастница сбежала со всей суммой.

Прокуратура ищет мошенников. В ведомстве напомнили, что только злоумышленники просят под разными предлогами передать им деньги.

Ранее KP.RU писал, что мошенники заставили пенсионера из Москвы продать квартиру и купить криптовалюту, которую они затем похитили.