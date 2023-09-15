Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 сентября 2023 14:39

Собянин: Новыми станциями салатовой линии метро за неделю воспользовались более 213 тысяч раз

Продление ветки до «Физтеха» упростило передвижение по городу для 500 тысяч человек
Ксения БОГДАНОВА
Новые станции «салатовой» линии метро позволяют экономить до 40 минут в день.

Новые станции «салатовой» линии метро позволяют экономить до 40 минут в день.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Всего за неделю с момента открытия новыми станциями Люблинско-Дмитровской линии метро воспользовались 213 тысяч раз, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Глава города подвел итоги работы салатовой ветки столичной подземки через неделю после запуска нового отрезка. По его словам, на многих маршрутах пассажиры теперь смогут сэкономить в пути до 40 минут.

«C запуском финишного участка Люблинско-Дмитровской линии метро больше 500 тысяч человек получили быстрые и удобные маршруты. Новыми станциями «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» за неделю воспользовались 213 тысяч раз. Экономия времени в дороге составляет до 40 минут в день. Например, студентам и преподавателям стало намного проще добираться до Московского физико-технического института. Теперь можно доехать на метро до «Физтеха» и сесть на бесплатный шаттл, который довезет прямо до вуза», – написал мэр Москвы.

Движение поездов между «Селигерской» и «Физтехом» было запущено 7 сентября 2023 года. Для пассажиров открыли три последние станции северного радиуса – «Яхромскую», «Лианозово» и «Физтех». Люблинско-Дмитровская линия метро стала почти в два раза больше: теперь ее длина составляет 43 километра, на ней расположено больше 26 станций.

После ввода новых станций салатовая ветка стала второй по протяженности радиальной линией московского метро (первое место – у Арбатско-Покровской). В будущем между станциями «Кожуховская» и «Печатники» собираются построить еще одну - «Южный порт». Новый участок салатовой ветки позволит без проблем добираться в центр Москвы жителям районов Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово, Северный, а также города Долгопрудный – а это без малого полмиллиона человек. Время в пути для них значительно сократится. Интервалы движения поездов от станции метро «Петровско-Разумовская» до «Физтеха» составляют 1,6 минуты.

Городские власти скорректировали маршруты автобусов, чтобы жителям было удобно добираться до новых станций метро. Были изменены трассы 10 маршрутов и создан еще один новый. Кроме того, установили 11 современных остановочных павильонов.

Решение о продлении салатовой линии метро в Лианозово и Северный мэр Москвы принял по итогам голосования москвичей на платформе «Активный гражданин». В нем приняли участие почти 200 тысяч жителей города, и 84% из них проголосовали за продление ветки. Строительство стартовало в 2019 году и было завершено в сентябре 2023 года.