Собянин: Новыми станциями салатовой линии метро за неделю воспользовались более 213 тысяч раз

Новые станции «салатовой» линии метро позволяют экономить до 40 минут в день. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Всего за неделю с момента открытия новыми станциями Люблинско-Дмитровской линии метро воспользовались 213 тысяч раз, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Глава города подвел итоги работы салатовой ветки столичной подземки через неделю после запуска нового отрезка. По его словам, на многих маршрутах пассажиры теперь смогут сэкономить в пути до 40 минут.

«C запуском финишного участка Люблинско-Дмитровской линии метро больше 500 тысяч человек получили быстрые и удобные маршруты. Новыми станциями «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» за неделю воспользовались 213 тысяч раз. Экономия времени в дороге составляет до 40 минут в день. Например, студентам и преподавателям стало намного проще добираться до Московского физико-технического института. Теперь можно доехать на метро до «Физтеха» и сесть на бесплатный шаттл, который довезет прямо до вуза», – написал мэр Москвы.

Движение поездов между «Селигерской» и «Физтехом» было запущено 7 сентября 2023 года. Для пассажиров открыли три последние станции северного радиуса – «Яхромскую», «Лианозово» и «Физтех». Люблинско-Дмитровская линия метро стала почти в два раза больше: теперь ее длина составляет 43 километра, на ней расположено больше 26 станций.

После ввода новых станций салатовая ветка стала второй по протяженности радиальной линией московского метро (первое место – у Арбатско-Покровской). В будущем между станциями «Кожуховская» и «Печатники» собираются построить еще одну - «Южный порт». Новый участок салатовой ветки позволит без проблем добираться в центр Москвы жителям районов Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово, Северный, а также города Долгопрудный – а это без малого полмиллиона человек. Время в пути для них значительно сократится. Интервалы движения поездов от станции метро «Петровско-Разумовская» до «Физтеха» составляют 1,6 минуты.

Городские власти скорректировали маршруты автобусов, чтобы жителям было удобно добираться до новых станций метро. Были изменены трассы 10 маршрутов и создан еще один новый. Кроме того, установили 11 современных остановочных павильонов.

Решение о продлении салатовой линии метро в Лианозово и Северный мэр Москвы принял по итогам голосования москвичей на платформе «Активный гражданин». В нем приняли участие почти 200 тысяч жителей города, и 84% из них проголосовали за продление ветки. Строительство стартовало в 2019 году и было завершено в сентябре 2023 года.