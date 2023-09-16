Несколько улиц в центре Москвы перекроют 17 сентября из-за Московского марафона Фото: Андрей МИРЕЙКО

Движение на нескольких улицах в центре Москвы ограничат 17 сентября, в воскресенье, из-за проведения Московского марафона. Ограничения будут вводить постепенно с 07:00 до 17:00. Кроме того, с 00:01 до окончания Московского марафона будет недоступна парковка в районе мероприятия, рассказали на сайте mos.ru.

Движение в разное время ограничат на Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Раушской, Берниковской, Николоямской, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической, Москворецкой, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережных. Если говорить об улицах, где также будут вводить запрет на движение, то это Лужники, Охотный Ряд, Крымский и Коровий Вал, Большая Ордынка, Балчуг, Смоленская, Яузская, Тверская и Моховая.

Временные ограничения также коснутся нескольких бульваров, мостов, площадей, переулков и проездов в том районе.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Южное направление Московского скоростного диаметра.