Ефимов: В Москве открылся новый центр по разработке лекарств от рака

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото: Пресс-служба КЭПиИЗО

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о запуске в столице научно-исследовательского центра по разработке биопрепаратов, применяемых при тяжелых болезнях. Они входят в список социально важных заболеваний – онкология, аутоиммунные нарушения, различные инфекции. Под новый центр компания «Спутник Технополис» выделила на своей площадке около двух тысяч квадратных метров. Здесь собрано самое современное лабораторно-аналитическое и технологическое оборудование.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о его преимуществе, которое заключается в неразрывной связке с уже работающим производством. Это позволяет существенно сэкономить время при переносе разработанных технологий на заводские мощности. Благодаря созданию центра компания пополнит свой список выпускаемой продукции и откроет дополнительные рабочие места.

«Здесь будут разрабатывать импортозамещающие биопрепараты для лечения социально значимых заболеваний, - отметил заммэра. - Важным дополнением является наличие опытно-промышленного производственного участка».

По его словам, в центре будет создано примерно 75 рабочих мест. Напомним, среди приоритетов Москвы при импортозамещении и развитии высокотехнологичных производств в городе одно из главных мест занимает фармацевтика. Различные медицинские товары сейчас в столице выпускают более 200 предприятий. Из них 95 производят лекарства. С января по июль этого года в Москве было выпущено лекарств и медицинских изделий на 50,6% больше, чем годом ранее.

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, столичные компании активно развивают импортозамещение. Для этого локализуют свои промышленные площадки по выпуску лекарств в рамках офсетных контрактов с городом.

«Три офсета на поставку жизненно важных лекарств заключены с группой компаний “Р-Фарм”, в которую входит “Спутник Технополис”, - уточнил глава ведомства. - Во время пандемии он производил вакцину “Спутник V”, а теперь завод перепрофилирован и выпускает препараты различных групп».

В первом полугодии 2023 года выручка предприятия достигла 1,5 миллиарда рублей, добавил Овчинский.

Флагманский московский завод «Спутник Технополис» является крупнейшим биотехнологическим производством в России и одним из крупнейших в Восточной Европе. Оснащение завода впечатляет. Сюда входят биореакторы различных типов и рабочих объемов, две высокоскоростные линии розлива, восемь установок лиофилизации, а также две роботизированные упаковочные линии. На практику сюда приходят студенты, проходящие обучение по совместной программе группы компаний “Р-Фарм” и Московского государственного образовательного комплекса.