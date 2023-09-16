Грузовой автомобиль опрокинулся посреди Брестского шоссе в Москве Фото: Сергей ГАПОН

На Брестском шоссе, в районе села Ознобишино, перевернулся грузовой автомобиль. На месте работают оперативные службы города, рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, добавили в ведомстве. Движение в районе аварии затруднено, водителей просят выбирать объездные пути.

Ранее KP.RU писал, что ночью 15 сентября «Мерседес» сильно превысил скорость и врезался в автомобиль такси. Произошло ДТП в районе Белорусского вокзала в центре Москвы. В результате аварии пострадали пять человек. Одна из пассажирок такси находится в тяжелом состоянии в больнице. Выяснилось, что 21-летний водитель иномарки был без прав, пьян и к тому же сел за руль чужого авто.