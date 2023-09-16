Женщина сорвалась с Кремлевской набережной в Москву-реку Фото: Департамент ГО и ЧС Москвы

Спасатели помогли женщине, упавшей в Москву-реку. Гуляющая по Кремлевской набережной 40-летняя москвичка сорвалась с моста и свалилась в воду, рассказали в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Рано утром в субботу, 16 сентября старший дежурной смены поисково-спасательной станции «Крымский мост» получил сигнал о падении человека с Кремлёвской набережной в Москву-реку. К месту происшествия немедленно вышел катер со спасателями. Специалисты обнаружили в воде женщину.

Ее подняли на борт катера, обогрели и оказали ей первую помощь. Затем москвичку передали врачам прибывшей бригады скорой.

Причиной происшествия стало неосторожное поведение у воды, отметили в ведомстве.

Ранее KP.RU писал, что в Москве спасли мужчину-инвалида, которого придавило шкафом.