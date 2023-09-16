В центре Москвы автомобиль на полной скорости влетел в другую машину и пешеходов Фото: Дарья ПУТЕЙКО

На Садовой-Спасской улице, в районе дома 1/2, в центре Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей и пешеходов, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Машина остановилась посреди дороги из-за аварии или поломки, а другой участник движения не заметил этого и въехал в двух человек и авто.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в районе происшествия значительно затруднено, перекрыты третья, четвертая и пятая полосы. Водителей просят обратить на это внимание и в ближайшее время выбирать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что в районе села Ознобишино на Брестском шоссе перевернулся грузовой автомобиль. Информация о пострадавших не поступала. Подробности происшествия остаются неизвестны.