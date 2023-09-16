Новый бесплатный прогулочный маршрут запустили по Москве-реке Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый бесплатный прогулочный маршрут по Москве-реке открывается 16 сентября, сообщает сайт mos.ru. Небольшие теплоходы со стеклянной крышей запустят по маршруту от Печатников до Автозаводского моста с остановками на Южном речном вокзале и Кленовом Бульваре.

Со всех трех причалов суда будут ходить каждые полчаса с 10:00 до 22:00 ежедневно. Всего по маршруту будут курсировать четыре теплохода типа кабриолет со стеклянной откидной крышей. Впервые такой транспорт запустили на Москве-реке в 2019 году.

Маршрут стал в столице 11-ым бесплатным прогулочным по счету.

Ранее KP.RU рассказывал, что в центре Москвы установили новый мост между островом Балчуг и Парком Горького. Таким образом столица обогатилась на еще один прогулочный пеший маршрут.