Один человек госпитализирован в результате ДТП на Садовой-Спасской Фото: прокуратура Москвы

По факту ДТП в центре Москвы, в котором пострадали несколько человек, возбуждено уголовное дело. Один из них госпитализирован. Об этом сообщает Следственный комитет России по столице.

16 сентября 2023 года водитель автомобиля «Mercedes» на улице Садовой-Спасской наехал на людей, которые находились у остановившегося автомобиля. Транспортное средство сломалось, о чем водитель «сообщил» другим участникам дорожного движения специальным треугольником.

Один человек госпитализирован, еще несколько пострадали в меньшей степени.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Они назначают необходимые судебные экспертизы, допрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения.

Как сообщалось, движение в районе происшествия значительно затруднено, перекрыты третья, четвертая и пятая полосы.