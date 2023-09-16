В Москве арестовали таксиста, который сбил остановившего его инспектора ГИБДД Фото: архив "КП"

Суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. Фигурант сбил сотрудника ГИБДД, когда тот остановил его. Мужчина испугался ответственности за то, что нелегально занимался перевозками людей, рассказали в прокуратуре столицы.

В конце января 2023 года вблизи дома в Капельском переулке инспектор Госавтоинспекции остановил автомобиль, предъявил удостоверение представителя власти и потребовал выйти из машины. Находившийся за рулем мужчина нелегально подрабатывал перевозкой людей, испугался ответственности и наехал на полицейского. Он прокатил инспектора на капоте, вопреки предупреждения подставного пассажира, который пытался его остановить.

После совершения преступления злоумышленник покинул территорию Российской Федерации. Вину он признал.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье уходивший от погони сотрудников ГИБДД водитель открыл стрельбу по правоохранителям. Один человек погиб.