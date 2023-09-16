В Москве женщина застряла рукой в блендере Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На севере Москвы женщина попыталась почистить погружной блендер, не выключив его из розетки. В итоге прибор включился и палец застрял в мясорубке. Пришлось вызывать спасателей, рассказали в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Сообщение о происшествии поступило днем 16 сентября из района Западное Дегунино. На место оперативно прибыли спасатели, которые выяснили подробности случившегося и помогли женщине. Они освободили руку из «тисков» с помощью слесарного инструмента и передали пострадавшую бригаде скорой помощи для госпитализации. Состояние женщины и ее конечности неизвестно.

Ранее в субботу помощь спасателей понадобилась 40-летней москвички. Женщина прогуливалась по Кремлевской набережной и свалилась в Москву-реку. Спасательная операция прошла успешно, москвичку также передали скорой помощи.