Что произошло в Москве за день 16 сентября: главные новости

СК возбудил уголовное дело после ДТП на Садово-Спасской улице в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Садовой-Спасской улице, в районе дома № 1/2, «Мерседес» въехал в стоявший на «аварийке» автомобиль, а также сбил людей, которые находились рядом с ним. Один человек госпитализирован с тяжелыми травмами. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.

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