За семь месяцев оборот платных услуг в Москве составил почти 1,8 триллиона рублей

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Вице-мэр Владимир Ефимов озвучил показатель объема платных услуг, оказанных населению столицы за период с января по июль 2023 года. Он составил почти 1,8 трлн рублей. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года в сопоставимых ценах.

— Сфера платных услуг населению уверенно чувствует себя в нынешних экономических условиях, не испытывая давления из-за санкций и ограничений. Это позволяет столичным предпринимателям осваивать новые ниши и динамично развиваться. За семь месяцев этого года предприятия сферы услуг нарастили обороты на девять процентов, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

По данным вице-мэра, лучшую динамику показал сектор транспортных услуг. Его оборот в сопоставимых ценах вырос на 20% – до 583,9 млрд рублей. Отчасти рост объясняется восстановлением авиаперевозок. Прошлой весной на фоне санкций упал международный пассажиропоток. Сейчас же сфера «отыгрывает» утраченные объемы.

В Департаменте экономической политики и развития Москвы отмечают, что второе место по росту оборота за первые семь месяцев года показал сектор культуры и спорта. Он прибавил 16,8% — в итоговом выражении оборот составил 64,3 млрд рублей. Причина в растущем тренде на здоровый образ жизни и саморазвитие. Плюс рост демонстрируют онлайн-форматы вроде дистанционного обучения и тренировок.

Прибавил и туристический сектор — включая гостиницы. Объемы продаж услуг выросли на 12,1% — 68,6 млрд рублей. Сохраняется устойчивый турпоток из других регионов. Рядом образовательная сфера, которая прибавила 11% — до 131,6 млрд рублей.

Москва остается крупнейшим мировыми мегаполисом, который занимает лидирующие позиции в глобальных рейтинга по качеству жизни, развитию транспортной, социальной и всей городской инфраструктуры. Динамика роста экономики и стабильно высокий уровень ключевых показателей делают столицу драйвером для других российских регионов.