Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 сентября 2023 9:43

Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы

В столице состоялась церемония инаугурации мэра
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Собянин поблагодарил жителей столицы за высокую оценку во время избирательной кампании

Собянин поблагодарил жителей столицы за высокую оценку во время избирательной кампании

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. В понедельник, 18 сентября, в столице состоялась торжественная церемония инаугурации избранного мэра. Гостями церемонии стали президент РФ Владимир Путин, патриарх Кирилл, депутаты Госдумы и Мосгордумы и прочие.

«Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности...», - сказал Собянин. После этого градоначальник поставил подпись под присягой.

Собянин поблагодарил жителей столицы за высокую оценку во время избирательной кампании.

Напомним, в Москве голосование проходило с 8 по 10 сентября. Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы с результатом в 76,39%. За него проголосовали более 2,4 млн человек.