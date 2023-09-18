В Москве 23 ребенка пострадали в ДТП за прошлую неделю

Самым аварийным днем стал вторник: зарегистрировали 41 ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве на прошлой неделе – с 11 по 17 сентября – произошло 176 ДТП. В результате аварий пострадали 23 ребенка, они получили травмы различной степени тяжести, рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Уточняется, что за этот период на столичных дорогах погибли три человека, а 194 – получили ранения. Чаще всего в городе случались столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов, причем каждый пятый наезд происходил на пешеходном переходе.

В ГИБДД добавили: самым аварийным днем стал вторник, 12 сентября. В этот день зарегистрировали 41 аварию. В то же время в понедельник, 18 сентября, на дорогах было спокойно.

Ранее KP.RU писал, что в Москве автомобиль на полной скорости протаранил машину и наехал на пешехода. В результате ДТП пострадало несколько человек, одного из них госпитализировали в больницу. По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении ПДД.