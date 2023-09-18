Уголовное дело возбудили после убийства женщины в сквере на западе Москвы

Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения трупа 51-летней женщины в сквере на ул. Молдавской. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного СК.

Напомним, утром 18 сентября тело женщины заметил случайный прохожий, который выгуливал собаку. Он сразу же вызвал правоохранителей. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Специалисты установили, что женщину задушили, также ей нанеси травмы в области лица.

Обстоятельства случившегося выясняются. Правоохранители устанавливают лица, причастные к преступлению, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее KP.RU писал, что на юг Москвы приезжий ограбил и изнасиловал женщину. Он напал на потерпевшую в лифте. При себе у злоумышленника был нож. Возбуждено уголовное дело о разбое и насильственных действиях сексуального характера.