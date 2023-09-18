Московский зоопарк показал кадры с подросшим детенышем панды Диндин

Фото: телеграм-канал Светланы Акуловой

Московский зоопарк показал очередные фотографии с детенышем панды Диндин. Малыш уже немного подрос, стал темнее и начал обрастать шерстью.

«Малыш панда чернеет на глазах. Грудка и плечи потемнели, а ступни вообще уже черные», - написала в своем телеграм-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Детеныш все время находится рядом с мамой: панда Диндин стережет его сон, следит, чтобы он никуда не убежал. Молодая мама почти не меняет позу и большую часть времени сидит в обнимку с малышом.

Ранее KP.RU писал, что Панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка свели для получения потомства. Через несколько месяцев на свет появился их детеныш. Пол малыша пока неизвестен. За животными присматривают столичные специалисты и эксперт из Китая.