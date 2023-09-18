Сергей Собянин отправил в отставку правительство Москвы

Правительство Москвы отправлено в отставку Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 18 сентября, подписал указ об отставке столичного правительства. Оно будет осуществлять свои полномочия до формирования нового состава. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте mos.ru.

«В соответствии со статьями 40 и 41 устава Москвы, статьей 6 закона Москвы <…> "О правительстве Москвы" объявляю об отставке правительства Москвы…», - написано в тексте документа.

Напомним, сегодня в парке «Зарядье» состоялась церемония инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина. На мероприятии присутствовали президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, депутаты Госдумы и Мосгордумы и др. Собянин поблагодарил горожан за доверие и пообещал не останавливаться на достигнутом.

Напомним, с 8 по 10 сентября в столице проходили выборы мэра. Сергей Собянин с результатом в 76,39%.