В Москве благоустроят более 100 километров набережных

Фото: Стройкомплекс г. Москвы

В столице на сегодня благоустроено около 81,9 километров набережных. В планах на ближайшие годы - преобразование еще около 100 километров прибрежной полосы. Несмотря на то, что разработаны общие базовые требования к обустройству набережных в городе, столичные власти не стремятся оформить все «под одну гребенку». Наоборот, в каждом проекте учитывают мировые тенденции и делают все возможное для сохранения природы.

При этом не забывают и об одной из основных задач городского планирования в столице - необходимые услуги и удобства должны быть в шаговой доступности. Причем в любом районе города нужно создавать достаточно открытых и зеленых зон, спортивных сооружений, образовательных и медицинских учреждений, а также удобные маршруты общественного транспорта. Такой подход дает многочисленные преимущества для жителей и делает городскую среду комфортной.

«Колоссальное внимание уделяется парковым комплексам, аллеям и развитию набережных Москвы, - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. - Свыше 185 километров прибрежных территорий планируется обновить, сделав упор на пешие маршруты, беговые и велодорожки».

По ее словам, примером удачной реализации такого проекта стала набережная Северного речного вокзала. Многие помнят, в каком плачевном состоянии она была еще три года назад.

«Теперь это продуманное многофункциональное пространство, где можно как спокойно отдохнуть, так и проявить физическую активность», - отметила Княжевская.

РАЗВЕРНУТЬ ГОРОД К РЕКЕ

Москва-река дает мощные возможности для модернизации городской среды, считает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Задачей городских властей является комплексная реабилитация прибрежных территорий с приоритетом развития общественных пространств, - напомнил главный архитектор. - В этом активно стал помогать бизнес, который чутко реагирует на запросы потребителей. Сегодня они сместились в сторону здорового образа жизни, наличия спортивной инфраструктуры».

По его словам, вдоль набережных теперь все чаще прокладывают протяженные беговые маршруты, велосипедные дорожки и различные зоны отдыха. Параллельно развивается речной транспорт.

«То есть основной фокус направлен на людей – на связь между здоровьем и элементами городской среды, особенно такими как жилье, места досуга и отдыха, транспортная инфраструктура», - подчеркнул Кузнецов.

Своим мнением о том, как должна быть устроена идеальная набережная, необходимая городу и людям, поделились представители известных архитектурных бюро страны. Многие из них участвовали в международном конкурсе 2014 года, по результатам которого была сформирована идеология градостроительного развития набережных Москвы-реки. Ее суть отражалась в трех пунктах - сделать активной реку, развернуть город к воде и увеличить количество озеленения.

«Перед городом стояла задача сделать реку доступной, то есть, минимизировать заборы, обеспечить комфортный подъезд к набережной и активизировать водную поверхность - мы это уже сейчас замечаем на примере развития водного транспорта», - сказал Никита Щенин, руководитель мастерской архитектурно-градостроительного бюро MASTER'S Plan.

По его словам, кроме экологической составляющей, проекты благоустройства речных берегов в городе должны учитывать индивидуальный подход к каждому фрагменту береговой линии.

Фото: Стройкомплекс г. Москвы

ЮЖНЫЙ ПОРТ ДЛЯ ЖИЗНИ, РАБОТЫ И ОТДЫХА

Современное благоустройство, пешеходные маршруты, спуски к Москве-реке и набережная мирового уровня появятся на юго-востоке столицы в Печатниках. На площади 644 гектара здесь находится промзона «Южный порт». Пока эта огромная территория практически выключена из жизни города, но ее преображение уже началось. Некоторыми особенностями реализации проекта поделился главный архитектор АБ KAMEN Иван Греков.

«Работая над набережной кластера «Южный порт», мы задумались о том, какую отличительную, новую по качеству территорию мы хотим здесь создать, - пояснил разработчик проекта. - Мы хотели сделать среду уникальной во всех аспектах, создать пространство с новой философией, место, где можно комфортно жить, работать и отдыхать».

В итоге архитекторы разработали порядка трех разных пространственных подходов, но лидером стала идея частично линейного квартала.

«В нем ярко выражен акцент на уровне земли, на уровне среднеэтажной и малоэтажной части, которую мы назвали «горизонтальным небоскребом», - уточнил Греков. - Этот горизонтальный небоскреб помог нам активно подчеркнуть саму набережную и создал фронт взаимодействия жилого массива и общественной функции со свободным и открытым пространством воды».

Такой подход положительно оценили столичные власти.

«Архитектурному бюро KAMEN удалось в этом проекте сделать то, чего не удавалось в других, и то, к чему мы давно стремились - чтобы набережная была прогулочной, и чтобы был контакт жилой застройки с водой», - сказал начальник Управления стратегических проектов Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Максим Кандыбайло.

Про развитие второй линии Южного порта рассказал архитектор и основатель АБ GAFA Григориос Гавалидис.

«Набережные фантастически развиваются и становятся мультицентричными и мультифункциональными, - отметил представитель бюро. - Но при этом, необходимо продумывать стратегии жизни и на территориях вторых линий, которые, как правило, крайне непроницаемы и непривлекательны. Но к счастью, все меняется, и мы, работая над проектами компаний КОРТРОС и Level Group в районе Южного Порта, видим качественный подход и амбициозные идеи (вплоть до обращения к ИИ для образов малых архитектурных форм), которые город и девелоперы поддерживают. Также очень радостно, что в дворовых пространствах жилых комплексов комфорт-класса появляются декоративные водные объекты, хотя раньше это было атрибутом проектов бизнес-класса и выше».

По его словам, жители второй линии прибрежного района также будут пользователями набережной кластера «Южный порт» для прогулок, пробежек, моциона. Таким образом, инфраструктура застройки первой линии будет востребована жителями второй линии и наоборот. Эта синергия является той ценностью, которая изначально была заложена в проект Ассоциацией девелоперов Южного порта: общность интересов, соотнесение пожеланий всех компаний-членов Ассоциации, действующих заодно и на благо всех жителей локации.

Фото: Стройкомплекс г. Москвы

НОВЫЕ ПРОГУЛОЧНЫЕ МАРШРУТЫ НА ЗИЛЕ

На юге столицы продолжается и другой масштабный проект - развитие территории ЗИЛа. Подробнее о стратегии развития территории ЗИЛ-Юг рассказала руководитель архитектурного направления Citymakers Татьяна Ищук.

«Нам повезло работать с этой крупномасштабной территорией в рамках Комплексной стратегии развития квартала Shagal, - говорит архитектор. - Кроме благоустройства и ландшафта мы смогли посмотреть на набережную и с точки зрения транспорта, и с точки зрения функциональной программы».

По ее словам, идущая вдоль всего квартала набережная похожа на некую витрину района. По этому маршруту часто будут ходить жители или гулять гости территории. Для работы с этим пространством были выработаны основные принципы.

«В первую очередь, это зеленый каркас и пешеходизация, разнообразие сценариев жизни и проницаемость, - пояснила Ищук. - То есть, чтобы была «бесшовность» во взаимодействии с рекой и было функциональное разнообразие, чтобы там было интересно не только с коммерческой точки зрения, но и были представлены социальные функции для жителей района».

Архитекторы создали для этого района четыре сценарных слоя. Вначале - разные водные активности, продуманные специалистами бюро ASADOV. Затем - умиротворяющий променад вдоль воды. Далее - активная зеленая зона со спортивными и детскими развлечениями. В финале - прогулочная озелененная улица вдоль застройки квартала.

«Получается, что каждый человек может легко найти что-то для себя - гулять, созерцать, заниматься спортом или идти вдоль коммерческого фронта», - уточнила представитель бюро.

При этом река становится полноценным общественным пространством. Это не только прогулочная зона, а локация с речным транспортом, местами для занятий спортом, зонами отдыха и развлечений.

Фото: Стройкомплекс г. Москвы

ГОРОДСКИХ ПЛЯЖЕЙ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Благодаря комплексному развитию территорий в разных районах столицы появляются новые общественные пространства у воды. Причём есть и примеры абсолютно новаторских проектов. Среди них - береговая линия ЖК Portland в стиле в «приморской» архитектуры, созданная голландскими мастерами из De Architekten CIE. Центром набережной станет Water Gate – главный бульвар с аллеями, сухим фонтаном и собственным спуском к воде со стороны Южнопортовой улицы. Весь берег будет заполнен редкой досуговой инфраструктурой. Например, в восточной части разместится собственная марина для яхт и лодок, в западной - водная игровая площадка с детскими аттракционами и портовый лес.

Еще одним трендом на ближайшие годы станет создание пляжных зон в городе.

«Мы ощущаем дефицит таких зон, - не стал скрывать Максим Кандыбайло. - К примеру, на Северном Речном вокзале город организовывал пляж. На ЗИЛе мы тоже хотели сделать пляжную зону – сейчас работаем над этим вопросом. Но в любом случае мы понимаем, что пляжных территорий вдоль набережных не хватает, и пытаемся найти городской потенциал в развитии таких зон».

По его словам, в Москве есть еще примерно 80 - 90 километров набережных, не нуждающихся в благоустройстве в ближайшее время. Причина в том, что такие работы там либо выполнить невозможно, либо они никому не нужны именно в этом месте.

«К таким участкам, например, относится территория Канала имени Москвы, где находятся гидротехнические сооружения, - пояснил представитель Москомархитектуры. - Все знают, что в городе есть несколько шлюзов, это федеральные территории, и там благоустройство на сегодняшний день невозможно, так как это вопрос транспортной безопасности».