Шесть человек устроили драку в парке в Новой Москве

Потасовку устроили в поселении Краснопахорское Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новой Москве произошла массовая драка. Потасовку устроили шестеро мужчин, трое из них пострадали, их госпитализировали в медицинское учреждение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в понедельник, 18 сентября, примерно в 12:25 в парке в поселении Краснопахорское. Конфликт произошел между двумя группами мужчин. В результате потасовки трое граждан получили травмы.

По факту случившегося организовали проверку. Сотрудники полиции устанавливают всех участников драки, в дальнейшем их задержат.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина ранил незнакомца ножом в живот и сбежал. Пострадавшего доставили в больницу. По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на убийство, фигуранта арестовали.