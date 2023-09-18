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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 14:44

Суд в Москве арестовал виновника ДТП с пятью пострадавшими

Обвиняемого заключили под стражу до 15 ноября
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице, виновника ДТП задержали

Авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице, виновника ДТП задержали

Фото: прокуратура Москвы

В Москве суд заключил под стражу 21-летнего мужчину, устроившего крупное ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице. Обвиняемый будет находиться под стражей как минимум два месяца – до 15 ноября, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Напомним, авария произошла вечером 15 сентября. Водитель автомобиля «Мерседес Бенц» не справился с управлением и врезался в матчу городского освещения, а затем столкнулся с машиной такси. В результате ДТП пострадало пять человек, их госпитализировали в больницу.

Как выяснилось, парень сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, без водительских прав.По факту случившегося возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что в Москве за прошлую неделю произошло 176 аварий. По данным столичной Госавтоинспекции, пострадали 23 ребенка, погибли три человека.