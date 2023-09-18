Массовое ДТП произошло на улице Поляны в Москве

Движение в районе ДТП затруднено Фото: СОЦСЕТИ

В Москве на улице Поляны произошла массовая авария: столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП пострадал один человек, информация о его состоянии не уточняется, сообщили KP.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В столичном Департаменте транспорта добавили, что движение в районе происшествия затруднено. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты проезда.

На месте ДТП работают оперативные службы города, сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Ранее KP.RU писал, что в Москве под стражу заключили парня, устроившего крупное ДТП в центре Москвы. В результате аварии пострадали пять человек, им потребовалась помощь медиков. По данным правоохранителей, молодой человек сел за руль без прав и в состоянии алкогольного опьянения.