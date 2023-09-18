Около 15 млн тюльпанов высадят в октябре в Москве

Тюльпаны украсят улицы, набережные, площади, скверы и парки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве в октябре высадят около 15 млн тюльпанов. Луковицы успеют приняться до наступления устойчивых отрицательных температур, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства столицы.

Так, специалисты высадят цветы, а затем украсят клумбы разноцветной древесной щепой, которая защитит луковицы от сильных морозов. Тюльпаны распустятся к майским праздникам и украсят парки, скверы, площади, набережные и улицы. Площадь цветников достигнет 220 тысяч квадратных метров.

Уточняется, что в столице сажают разные виды тюльпанов, например, «Роял Вирджин» с белыми бутонами, багряно-красные «Апельдорн», желтые «Стронг Голд» и другие.

Ранее KP.RU писал, что Московский зоопарк начал традиционный сбор урожая для животных. Горожане могут принести тыкву, кукурузу, кабачки, гроздья калины, шишки, а также кленовые и дубовые листья.