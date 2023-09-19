Более 15 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы 19 сентября

В Домодедово не могут улететь пассажиры восьми рейсов Фото: Алина НИЗАМОВА

Более 15 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково во вторник, 19 сентября. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

Так, по информации 08:05, во Внуково задержали два рейсов, а еще три отменили. В Домодедово не могут улететь пассажиры восьми рейсов, еще один самолет отменили. Кроме того, в Шереметьево задерживаются три вылета, отмен нет. Аэропорт Жуковский работает в штатном режиме. Причины задержек и отмен авиарейсов уточняется. Вероятно, на работу авиагаваней могла повлиять погода - в столичном регионе сильный туман.

Ранее KP.RU писал, что пассажир умер в столичном аэропорту «Внуково». По предварительной информации, причиной смерти мужчины стала сердечная недостаточность. Сообщение о смерти зарегистрировали в зоне для маломобильных пассажиров.