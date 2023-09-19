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НовостиОбщество19 сентября 2023 5:45

Небольшой дождь и до +21 градуса ожидаются в Москве 19 сентября

Ночью воздух остынет до +10-12 градусов
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Атмосферное давление изменится мало и составит 753 мм ртутного столба

Атмосферное давление изменится мало и составит 753 мм ртутного столба

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве во вторник, 19 сентября, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 19-21 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В столице будет дуть юго-восточный, южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и составит 753 мм ртутного столба, что немного выше нормы.

В ночь на среду в столице ожидается переменная облачность, будет сухо. Столбики термометров покажу от 10 до 12 градусов тепла. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Днем 20 сентября в Москве вновь пройдет небольшой дождь, временами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 18-20 градусов.

Ранее KP.RU писал, что сентябрь в Москве может войти в топ-5 самых сухих за всю историю метеонаблюдений. С начала месяца на метеостанции ВДНХ зафиксировали 4,1 мм осадков.