В Москве создали контроллеры наружного освещения

Контроллеры АСУНО компании «АТБ Электроника». Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Модельный ряд контроллеров наружного освещения создали инженеры столичного предприятия «АТБ Электроника». Ранее они выпустили индивидуальные контролеры, а теперь представили шкаф управления группой осветительных приборов.

— Он обеспечивает контроль над четырьмя независимыми линиями уличных фонарей или светильников, количество которых ничем не ограничено и определяется в зависимости от потребностей заказчика. В изделие вмонтированы отдельные входы и выходы для подключения сигнализации, датчиков вскрытия и проверки электропитания, – сообщил и.о. руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Индивидуальные контроллеры снабжены датчиками освещенности и температуры, акселерометрами (датчики изменения положения устройства в пространстве) и навигационным модулем. За счет этих решений можно регулировать яркость освещения и экономить до 35% электричества. Плюс следить за положением фонарного столба. Например, если вследствие удара и порывов ветра он накренится, то оператору придет уведомление.

Основатель компании Роман Дементьев уточнил, что индивидуальные устройства монтируется прямо на светильник. Они контролируют освещение в зависимости от времени суток. Модель в форм-факторе шкафа создана для комплексного управления освещением. Сейчас изделия компании применяют в Москве и Санкт-Петербурге.

В столице в настоящий момент функционируют порядка 4000 индустриальных предприятий, на производствах заняты более 720 тысяч сотрудник. В городе создают кластеры электромобилестроения, производства электроники и фотоники, фармацевтический и федеральный центр беспилотных систем.