Мужчина устроил стрельбу на Пресненской набережной в Москве

Правоохранители организовали проверку после стрельбы в центре Москвы Фото: Павел КЛОКОВ

В Москве правоохранители организовали проверку после стрельбы на Пресненской набережной. Об этом сообщили KP.RU в столичном главке МВД РФ.

Инцидент произошел в понедельник, 18 сентября. Сотрудники полиции получили сообщения о том, что на набережной слышна стрельба. Приехав на место, стражи порядка нашли на земле гильзы. Позднее правоохранителям удалось задержать нарушителя, им оказался ранее судимый мужчина. При себе у рецидивиста было два пистолета. Оружие и патроны изъяли и отправили на экспертизу.

В тот же день в полицию поступала телефонограмма из больницы. Сообщалось, что в медучреждение поступил 38-летний приезжий мужчина с огнестрельным ранением. Проводится проверка, полная картина произошедшего устанавливается.

Ранее KP.RU писал, что в Новой Москве шесть человек устроили драку в парке. Пострадали три человека, им потребовалась помощь медиков. Сотрудники полиции ищут всех причастных к потасовке.