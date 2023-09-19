Уголовное дело возбудили после убийства грудного ребенка матерью в Москве

Женщине будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза Фото: прокуратура Москвы

В Москве возбудили уголовное дело об убийстве грудного ребенка его матерью. Женщину задержали, сообщили в телеграм-канале столичного СК.

Напомним, утром 19 сентября в квартире жилого дома на ул. Таганрогская обнаружили тело 10-месячного мальчика с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержали мать малыша. Предварительно, женщина задушила сына.

С женщиной проводятся следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская. Женщине проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. В ближайшее время ей также изберут еру пресечения.

Ранее KP.RU писал, что в Москве женщина зарезала младенца ножницами в туалете электрички. Мотив убийства москвичка объяснить не смогла. По факту случившегося возбудили уголовное дело.