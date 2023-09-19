Массовая драка произошла у клуба на северо-востоке Москвы

Причины и обстоятельства потасовки выясняются Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве у клуба произошла массовая драка – в конфликте участвовали шесть человек, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье, 17 сентября, на улице Академика Королева. На место вызвали сотрудников полиции, правоохранители установили, что драку устроили шесть человек. Нарушителей отправили на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Также мужчин осмотрят на наличие телесных повреждений.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются. По результатам проверки правоохранители дадут правовую оценку действиям мужчин.

Ранее KP.RU писал, что в Москве двое мужчин похитили женщину и потребовали 10 млн долларов у ее матери. Злоумышленники удерживали потерпевшую в загородном доме около недели. У них изъяли наручники и электрошокеры. Возбуждено уголовное дело.