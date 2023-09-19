Суд в Москве приговорил вора в законе к 21 году тюрьмы

Преступник будет отбывать наказание в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве суд приговорил к 12 году тюрьмы 41-летнего криминального авторитета. «Вор в законе» будет отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе столичного СК.

По данным следствия, обвиняемый занял высшее положение в преступной иерархии в 2012 году – после того, как убил и совершил покушение на убийство двух и более человек на Пресненском валу. Тогда его приговорили к длительному сроку.

Следователи и оперативники провели допросы более 20 свидетелей, среди них был специалист в сфере криминальной субкультуры. Мужчину признали виновным, ему назначили наказание в виде 21 года лишения свободы.

Ранее KP.RU писал, что в Москве шесть человек устроили драку возле клуба. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося, организована проверка.