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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 13:07

Суд в Москве приговорил вора в законе к 21 году тюрьмы

Мужчина занял высшее положение в преступной иерархии после убийства в 2012 году
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Преступник будет отбывать наказание в колонии строгого режима

Преступник будет отбывать наказание в колонии строгого режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве суд приговорил к 12 году тюрьмы 41-летнего криминального авторитета. «Вор в законе» будет отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе столичного СК.

По данным следствия, обвиняемый занял высшее положение в преступной иерархии в 2012 году – после того, как убил и совершил покушение на убийство двух и более человек на Пресненском валу. Тогда его приговорили к длительному сроку.

Следователи и оперативники провели допросы более 20 свидетелей, среди них был специалист в сфере криминальной субкультуры. Мужчину признали виновным, ему назначили наказание в виде 21 года лишения свободы.

Ранее KP.RU писал, что в Москве шесть человек устроили драку возле клуба. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося, организована проверка.