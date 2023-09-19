ЦОДД: пробки до 7 баллов ожидаются в Москве вечером во вторник

Причиной дорожных заторов станут строительные работы и мелкие аварии Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным ЦОДД, в Москве вечером во вторник, 19 сентября, ожидаются семибалльные пробки. Движение будет затруднено в центральной части города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

Причиной дорожных заторов станут строительные работы и мелкие аварии, также на движение повлияет погода – в столице ожидается небольшой дождь.

В Дептрансе напомнили, что ограничения движения из-за строительных работ введены на 14 км, 27 км, 32 км и 85 км МКАД, на Проспекте Мира, д. 198, на Каширском шоссе, д.53, к. 1, на Автозаводском мосту, Кутузовском тоннеле и других участках.

В час пик горожанам советуют пользоваться общественным транспортом или отложить поездки на более позднее время.

Ранее KP.RU писал, что новый бесплатный прогулочный маршрут запустили по Москве-реке. Теплоходы курсируют от Печатников до Автозаводского моста.